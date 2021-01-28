Происшествия

Спасатели помогли вернуться на берег заблудившимся на Чудском озере рыбакам

Спасатели помогли рыбакам, заблудившимся на Чудском озере. Ка сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 27 января 18.55 от дежурного полиции поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков двух граждан 1951 и 1987 годов рождения, которые потерялись на льду в акватории Чудского озера в районе деревни Доможирка Гдовского района.

Рыбаки не могли определить свое местоположение и самостоятельно выйти к берегу в сумерках. Они находились вблизи пограничной зоны, в условиях ограниченной видимости. На поиск людей была направлена дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда Гдова в составе трех человек на автомобиле.

Преодолев более 20 километров, спасатели прибыли к предполагаемому месту нахождения рыбаков, развернули световую башню, стали запускать сигнальные ракеты. На эти сигналы и сориентировались рыбаки, и в 21.55 потерявшиеся были выведены на берег.

В связи с этим ГУ МЧС России по Псковской области напоминает, что перед выходом на зимнюю рыбалку необходимо зарядить мобильный телефон, предупредить о своем маршруте близких и знакомых. Также стоит ознакомиться с прогнозом погоды, обратить внимание на возможность выпадения снега, образования тумана, и при первых же признаках ухудшения погоды быстро направиться к берегу, не стремясь «доловить еще чуть-чуть».