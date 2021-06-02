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Житель Дновского района 5 лет проведет в колонии за сбыт наркотиков

5 лет и 1 месяц проведет в колонии житель Дновского района за сбыт наркотиков. Уголовное дело по факту незаконного сбыты наркотических средств в значительном размере рассмотрел районный суд, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

18 февраля к мужчине в рамках оперативно-розыскного мероприятия обратился псевдозакупщик и передал ему 2 200 рублей в качестве оплаты за наркотическое средство. Подсудимый, используя мобильный телефон, заказал наркотики и заплатил за них на ресурсе для совершения анонимных покупок. Наркотик массой 0,25 г он забрал в виде закладки в лесу, а затем передал его закупщику.

Суд признал ранее судимого гражданина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. «По совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединено наказание, не отбытое по другому приговору в виде лишения свободы на срок 1 месяц, и окончательно определено к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в пресс-службе судов.