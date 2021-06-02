Происшествия

В Пскове присяжные вынесли вердикт по делу о сбыте наркотиков

Псковский городской суд рассмотрел с участием присяжных заседателей уголовное дело в отношении двух жителей Пскова, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, в 2020 году они приобретали наркотики в Интернете и распространяли на территории региона путем закладок.

По итогам судебного разбирательства коллегия присяжных заседателей признала псковичей виновными в совершении указанного преступления и вынесла обвинительный вердикт. Суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а второму - в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.