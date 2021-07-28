Происшествия

За сбыт наркотиков великолучанина отправили в колонию на 5,5 лет

29-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Подсудимый за вознаграждение, которое он получил от «покупателя» в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проинформировал его о месте скрытого хранения наркотика массой 0,224 грамма, предварительно помещенного в данное место.

При назначении наказания подсудимому суд учел наличие смягчающих обстоятельств, а именно: наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном и состояние его здоровья - наличие ряда хронических заболеваний.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.