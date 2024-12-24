Происшествия

Неустановленный мошенник похитил у псковички более 150 тысяч рублей

В городе Пыталово возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы. По данным следствия, 14 ноября 2024 года неустановленное лицо ввело в заблуждение горожанку по телефону, в результате чего она перевела 162 653 рубля на неизвестные банковские счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Таким образом, неустановленное лицо завладело деньгами потерпевшей, причинив ей значительный материальный ущерб. Следователи ОМВД России по Пыталовскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).

Решение следственного органа о возбуждении уголовного дела было признано законным и обоснованным прокурором района. Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.