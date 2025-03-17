Церковь / Новости епархии

Выставка «Русская Голгофа» откроется 7 апреля в Великих Луках

Открытие выставки «Русская Голгофа» состоится в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках 7 апреля, в Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, День преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1925), сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Эта выставка о мучениках и исповедниках первых лет революции и террора создана приходом храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутове при участии Мемориального центра "Бутово" и при поддержке Фонда президентских грантов как часть будущего Общероссийского музея памяти подвига и исповедничества в XX веке "Русская Голгофа". Организатором проведения выставки в городах Великие Луки, Новоржев, Опочка, Новосокольники стала Великолукская епархия и, в частности, епархиальный отдел культуры», - сообщили в администрации.

На выставке представлена информация о ключевых событиях в истории православной Российской церкви в 1922-1925 годах.

«Они связаны прежде всего с кампанией по изъятию церковных ценностей, обновленческим расколом и героическим сопротивлением действиям большевиков духовенства и мирян», - добавили в администрации Великих Лук.

Выставка будет открыта ежедневно до 20 апреля с 9:00 до 20:00.

Проведение передвижной выставки «Русская Голгофа» в регионах поддержано Церковно-общественным советом при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, заключили в администрации города.

Открытие выставки состоится 7 апреля в 16.00 в ЦГБ имени М.И. Семевского города Великие Луки. Далее она будет открыта ежедневно с 9:00 до 20:00 по 20 апреля. Вход свободный.