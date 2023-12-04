Регионы начали закупать обновленную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

Регионы России уже начали закупать обновленную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Новый антигенный состав вакцины "Спутник Лайт" - он уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее [вакцину] начали закупать», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
Мурашко добавил, что по одному из видов вакцин у производителя были технологические сложности, но сейчас они преодолены - вакцина вышла в гражданский оборот и поступила в медицинские организации, пишет ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что проблема с нехваткой вакцин от кори, паротита и краснухи будет решена в ближайшее время. 22 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что доставка этих препаратов в регионы началась.