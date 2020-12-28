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Прокуратура обязала провести ремонт моста через реку Желча в Полновской волости

Прокуратура Гдовского района направила в суд административное исковое заявление к районной администрации и администрации Полновской волости с требованием поставить на учет мост через реку Желча, а также произвести его паспортизацию и ремонт.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, установлено, что в нарушение норм действующего законодательства мероприятия по получению паспорта на мост не осуществляются, что привело приведение моста в ненормативное состояние.

«Ненадлежащее осуществление дорожной деятельности (ремонт и содержание) в отношении автомобильных дорог и расположенных на них или под ними конструктивных элементов и искусственных дорожных сооружений (мостов) нарушает права неопределенного круга лиц, проживающих и пребывающих на территории деревень Первомайской и Блянск сельского поселения «Полновская волость» на безопасное дорожное движение, чем создает реальную угрозу жизни и здоровью людей и является недопустимым.

Гдовский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.