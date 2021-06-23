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Устранить недочеты ремонта участка улицы Бастионной потребовал у подрядчиков Алексей Севастьянов

«Четыре с жирным минусом» поставил Алексей Севастьянов подрядчикам за выполненный ремонт отрезка дороги от улицы Гагарина до улицы Заводской в Пскове, расположенного на территории избирательного округа депутата областного Собрания. Общественная приемка прошла с участием местных жителей, представителя подрядной организации и активистов партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вопросы к качеству ремонтных работ у парламентария возникли только в отношении участка улицы Бастионной протяженностью 185 метров, уходящей вглубь дворовых территорий – в целом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 562 метра дорожного полотна и прилегающих тротуаров.

«Я недоволен тем, что увидел, - признался Алексей Севастьянов. - Работа по пятибалльной системе выполнена на четыре с жирным минусом». Парламентарий обратил внимание подрядчика на то, что примыкание к обочине выполнено с явными нарушениями, указал на неровности дорожного полотна и лужи, образовавшиеся на новом асфальте сразу после дождя. «Успокаивает тот факт, что все эти недочеты исправимы», - отметил депутат.

Прораб подрядной организации Алексей Федоров пообещал депутату, что замечания будут устранены. «Я еще раз сюда приеду через недельку и все проверю», - заверил специалиста и граждан Алексей Севастьянов.

Местные жители, пользуясь случаем, обратились к депутату с просьбой о помощи в решении нескольких проблем. Ответ на вопрос об установке скамеек рядом с подъездами нашелся сразу – представитель управляющей компании сообщил, что это будет сделано буквально в ближайшие дни.

Решение еще одной волнующей людей проблемы найти так же быстро не удалось. Жители улицы Бастионной жаловались на отсутствие детской площадки и в связи с тем, что свободного земельного участка на плотно застроенной дворовой территории нет, предложили отдать для этих целей не используемую под футбольное поле территорию близлежащего стадиона «Локомотив».

Алексей Севастьянов не согласился – по его словам, в футбольном клубе занимается почти тысяча детей и подростков, и есть потребность в расширении стадиона как раз за счет этого пустующего участка.

«На встречах с горожанами первые пять минут разговора, как правило, складываются очень эмоционально и даже на повышенных тонах, но я всегда призываю граждан перевести нашу беседу в рабочее русло и искать конструктивные решения», - отметил Алексей Севастьянов и предложил обсудить другие возможные варианты.

Вместе с жителями депутат осмотрел небольшой земельный участок, расположенный между двумя детскими садами неподалеку от дворовой территории. Заросший травой пустырь много лет никем не используется, и, как считают жильцы многоэтажек, вполне подошел бы для обустройства детской площадки. «Это деловая инициатива. Здесь можно было бы сделать маленький уютный сквер с детской площадкой, но прежде надо все детально изучить и выяснить, кто является собственником заброшенного земельного участка», - отметил депутат.

Алексей Севастьянов заверил, что рассматривает поручение граждан как наказ избирателей и берет его в работу.