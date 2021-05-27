Экономика

Новый закон о пчеловодстве приняли в Псковской области

Депутаты областного Собрания приняли региональный законопроект «Об отдельных вопросах в сфере развития пчеловодства в Псковской области». Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона разработан в целях регулирования на территории Псковской области отдельных вопросов пчеловодства в связи с принятием федерального закона от 30 декабря 2020 года № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».

Законопроект устанавливает разграничение полномочий между органами государственной власти области в области пчеловодства, в том числе Псковского областного Собрания депутатов, администрации области и иных органов исполнительной власти региона.

Так, к полномочиям Псковского областного Собрания депутатов в сфере развития пчеловодства предлагается отнести следующие полномочия:

- принятие законов области в сфере развития пчеловодства;

- контроль за исполнением законов области в сфере развития пчеловодства;

- иные полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта России в сфере развития пчеловодства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами области.

К полномочиям администрации области в сфере развития пчеловодства предлагается отнести полномочия по утверждению государственных программ Псковской области, по развитию пчеловодства и иные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в сфере развития пчеловодства, предусмотренные нормативными правовыми актами России и области.

Проект закона области также закрепляет право администрации региона определять уполномоченные органы в сфере развития пчеловодства. Такими органами будут являться комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области и областной комитет по ветеринарии.

Уполномоченные органы исполнительной власти области в сфере пчеловодства предлагается наделить полномочиями по разработке и реализации государственных программ Псковской области по развитию пчеловодства, установлению порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки и иными полномочиями в соответствии с законодательством России и региона.

В случае принятия указанного законопроекта ранее принятый закон Псковской области от 7 ноября 2018 года № 1892-ОЗ «О пчеловодстве» признают утратившим силу. В то же время установленный им День пчеловода в Псковской области 14 августа закрепляется в новом законе.