Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых

Совет директоров Банка России сегодня, 15 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регулятора.

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», - отметили в ЦБ.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - подчеркнули в ЦБ.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6–7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Напомним, в августе ключевую ставку повысили до 12% годовых.