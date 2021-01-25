ЖКХ

Псковичку испугала огромная крыса в унитазе

Женщина на сайте губернатора Псковской области пожаловалась, что по системе водоотведения дома №1 на улице Стахановской в Пскове ползает крыса.

Фото: pixabay.com

«Предупреждаю, я не сумасшедшая и не пьющая, - написала женщина. - Из унитаза вылезла огромная крыса и при включении света опять туда нырнула... Мне плохо до сих пор и не могу сказать домочадцам, у них вообще истерика будет. Дезинфекцией канализации теперь не занимаются? А если бы в дом вошла, сколько заразы на ней со всеми вытекающими. А у меня внуки маленькие, нам и так эпидемий хватает...».

Инцидент произошел в одной из квартир на четвертом этаже дома на новогодних каникулах.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков ответил, что по договору, заключенному между ООО УО «Седьмой район» и ООО «Санитарно-гигиеническая служба Псковской области "Карсан"», проводится ежемесячная дератизация подвальных помещений в указанном доме. «Дополнительно сообщаю, что последняя дератизация подъездов проведена 18 января, следующая обработка будет проводиться ориентировочно в середине февраля», - уточнил он.

ООО УО «Седьмой район» осуществляет периодическую прочистку инженерных сетей системы водоотведения данного многоквартирного дома. «Дератизация системы водоотведения невозможна», - добавил Александр Братчиков.