Общество

Губернатор нагрянул с неожиданной проверкой в псковские поликлиники

В продолжение разбирательств по жалобам на работу Псковской городской поликлиники губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил проверить исполнение своих поручений лично и приехал в учреждение без предупреждений с внеплановой проверкой. Об этом глава региона рассказал на своей Instagram-странице.

По его словам, 18 января он посетил вторую поликлинику, а 19 января - третью.

«Увидел все как есть. Снимали происходящее на телефон, поэтому качество ролика соответствующее. Главврач приехала уже в процессе. В целом, сейчас ситуация очевидно нормализовалась. Нагрузка, конечно, остается высокой - это подтвердили все врачи и медработники. Но и того бардака с очередями, который был пару недель назад, уже нет», - поделился впечатлениями Михаил Ведерников.

По его словам, он также проверил наличие и технологическую исправность оборудования для начала вакцинации, переговорил с персоналом о текущей работе и их оценке эффективности руководства.

«Существенных замечаний по итогам осмотра не осталось. Время от времени буду повторять такие визиты - и не только в сфере здравоохранения», - предупредил губернатор.