Политика

В Кремле оценили число участников несанкционированных акций

Раскачать ситуацию в России не получается, потому что президент РФ Владимир Путин пользуется поддержкой значительно большего числа людей, чем собирают незаконные акции протеста. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Комментируя, по его словам, «так называемые разоблачения» о якобы имеющемся у Путина дворце, Песков отметил, что они выгодны «тем, кто хочет дальше качать ситуацию», однако «на самом деле (она) не качается».

«Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», - цитирует представителя Кремля ТАСС. Он напомнил, что многие граждане проголосовали также за поправки в конституцию. «Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей (участвуют в протестах)», - заметил пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул, что «это тоже граждане России». «Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но я категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может: это нарушение закона», - заключил он.