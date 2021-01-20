Общество

Нездоровый румянец псковского здравоохранения

Коронавирус бьет там, где тонко. Причем тренируется он не только на людях, под его ударом оказывается и бизнес, и семейные ценности, и социальные нормы, и в немалой степени - система здравоохранения.

В семье не без COVIDа

Десять месяцев, прошедшие с выявления первых заболевших коронавирусом до нынешних +/-190 в день, оказались для псковского здравоохранения моментом истины. Выдержать такой серьезный вызов могла только очень сильная система - по сути, команда, где, как в «Трех мушкетерах», один за всех и все за одного.

Вместе с тем, в этой команде обязательно есть «центр управления полетами», который «ведет предприятие к его цели, извлекая максимальные возможности из всех имеющихся в его распоряжении ресурсов» (Г. Файоль). Управленцы - это мозг системы, который организовывает (т.е. распределяет и управляет использованием материальных и человеческих ресурсов), выдает распоряжения для поддержания действий работников в оптимальном режиме, координирует различные действия для достижения общих целей, занимается выработкой норм поведения членов организации и, что логично, контролирует соблюдение этих норм.

Звучит красиво, согласитесь, и даже встречается кое-где на практике. Однако не в нашем случае. Система здравоохранения, выстроенная на данный момент в Псковской области, напоминает большой дом, в котором живет несчастливая семья. Вроде бы внешне все прекрасно: мама улыбается, папа деньги приносит и не пьет, ремонт периодически делают в доме, игрушки дорогие покупают, телевизор на стенке висит последней модели.

Однако дети отсюда сбегают, виня родителей в невнимании, а в доме постоянно то трубу прорвет, то газ взорвется, а когда дело доходит до телека, то оказывается, что куда-то пульт пропал, и приходится тыкаться по панели «в ручном режиме». Какие уж тут нормы и координация? Единственное, пожалуй, требование - вести себя тихо, чтобы не дай бог окружающие чего плохого не подумали про семью...

К слову, соседи, которые все еще живут в округе, любят пуще всего играть в «Вылечи себя сам от коронавируса». Псковская версия увлекательной игры снабжена такими базовыми опциями, как «отправить самого себя на тест и КТ», «получить больничный со всеми печатями» и «написать в Инсту губернатора». В золотой «вип-версии» - «нагрянуть с проверкой в поликлинику» и «отстранить от работы главврача инфекционной больницы».

Стройка, деньги, ИВЛ

И все же периодически, как в любой несчастливой семье, здесь ходят к психологу и пытаются решить проблемы. В своем прошлогоднем отчете о деятельности администрации Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников очень сжато и вместе с тем объемно обрисовал то, что было сделано для здравоохранения. В контексте борьбы с эпидемией упомянем о тех, которые «сработали» или должны были сработать в ковидные месяцы.

В частности, обновили парк карет скорой помощи: за два года область получила 92 автомобиля, в 2020-м планировалось получить еще 35. В рамках регионального проекта «Единый цифровой контур здравоохранения» расширились возможности дистанционной записи на прием к врачу, удалённого получения больничных листов и направлений.

В ремонты медучреждений и оснащение их технологически современным оборудованием было инвестировано почти 1,5 млрд рублей. В Псковской областной клинической больнице в обновлённой операционной появился ангиограф стоимостью более 75 млн рублей, который позволяет давать комплексную оценку состояния сосудов и проводить широкий спектр малоинвазивных вмешательств по восстановлению кровотока. На новейших аппаратах УЗИ теперь можно проводить исследования, которые раньше были доступны жителям Псковской области только в столицах.

В 2019 году был проведен капитальный ремонт 8 объектов здравоохранения, которые находились в аварийном состоянии, удовлетворены потребности Детской областной клинической больницы в технике для проведения исследований с использованием магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Медицинские организации города Великие Луки оснащены магнитно-резонансным томографом, рентгеном, современным оборудованием для ультразвуковых исследований, реанимационные отделения медицинских организаций Пскова и Псковского района оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, «Псковский областной клинический онкологический диспансер», в том числе Великолукский филиал, получили 36 единиц медицинского оборудования на сумму 173 млн рублей.

Надо отдать должное губернатору Михаилу Ведерникову, который весь 2020 год работал как «пожарный» на всех «возгораниях» в системе здравоохранения. Глава области контролировал процесс, разбирал конкретные ситуации, делал выговоры руководителям учреждений.

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А теперь о том, что, скорее всего, войдет уже в губернаторский доклад следующего года. На этапе «первой» волны эпидемии достаточно оперативно Псковская городская больница была переквалифицирована в COVID-центр. Не без приключений и хайпа, но закупили дополнительные аппараты ИВЛ.

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В апреле 2020 года областные депутаты увеличили размер «подъемных» для медиков при первом трудоустройстве в учреждения здравоохранения Псковщины (этого не делалось с 2012 года). Дополнительно установили ЕДВ в размере 100 тыс рублей для фельдшеров поликлиник, врачебных амбулаторий и скорой медицинской помощи при первом трудоустройстве в учреждение региона.

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Говоря о сравнительно недавних успехах системы, нельзя не сказать и о строительстве инфекционных больниц в Пскове, Великих Луках и детской инфекционки. Достаточно активно решались и вопросы о приобретении средств индивидуальной защиты, экспресс-тестов. Здесь системе подставили сильное плечо стратегические партнеры - Минобороны и Псковская епархия.

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Клиника жанра

Не спорим, сделано многое. И замечательно, что сделано. Результатом этой деятельности должна была бы, по идее, стать планомерная стабильная борьба с инфекцией. Однако где-то что-то идет не так, система пробуксовывает, семья разваливается, а в ее красивом доме то стабильность отклеится, то отопление отключат нежданно-негаданно, то есть нечего.

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Особенно катастрофично выглядит ситуация с кадрами. По информации из все того же доклада Михаила Ведерникова следует, что в региональном здравоохранении занято всего 1626 медиков - это 49% от необходимого количества. Перечисляя все стимулирующие программы, губернатор сам же признается, что все эти действенные дорогостоящие меры, к сожалению, не перевешивают главный минус - уровень зарплаты в сфере здравоохранения Псковской области.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко год назад на совещании в администрации озвучивала уровень средней зарплаты врачей в Псковской области. Это 52–54 тысячи рублей. По ее словам, чтобы довести зарплаты до оптимальных показателей, региону ежегодно нужны 1,5 миллиарда рублей.

На самом деле нужно, конечно, гораздо больше. Просто потому что реальная зарплата псковских медиков даже не 40 тысяч (мы говорим пока об обычных окладах, без учета ковидных выплат). Как следует из аналитики, по данным вакансий уровень оплаты труда медиков выглядит иначе - в среднем 36001 рублей (это меньше на 33,7% официальных цифр).

Как рассказал нам один из врачей Псковской городской поликлиники, на самом деле голый оклад сейчас составляет 15000-16000 рублей. При условии выполнения нормы - порядка 30 тысяч. Медсестры получают в два раза меньше (так что не удивляйтесь, придя на прием, отсутствию у врача помощницы в белом халате). Решилась и проблема с выплатами «ковидных»: их выдали и за ноябрь, и за декабрь. Однако врачи резонно замечают: COVID пройдет, а мы останемся. Голые на голых ставках.

Псковские поликлиники сейчас, как говорят сами врачи, выживают благодаря пенсионерам - у них есть запас советской ответственности и подушка финансовой безопасности в виде пенсии. Спасают в ситуации колоссальных нагрузок и фельдшеры. Но от очередей и общей неразберихи в медучреждениях это не панацея, как и дисциплинарные взыскания в адрес главврача Псковской городской поликлиники - не выход. Что может сделать Галина Неваленная, когда, фигурально выражаясь, у нее в активе три медика крестом, причем один из них на больничном, второй написал заявление на увольнение, а третий ставит правильные диагнозы лишь в половине случаев?

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А медик кто?

Проблема качества медуслуг государственной медицины в регионе, на наш взгляд, требует особого разговора. Чего стоят истории о том, как больным коронавирусом назначают анаферон и арбидол? А неправильные диагнозы и советы попринимать лекарства от нервов? А люди, которые умирают из-за врачебных ошибок и несвоевременно оказанной помощи? В ряде особо вопиющих случаев система вспоминает, что у нее есть кнут и сечет саму себя.

Особенно показательны в этом смысле Великие Луки, где в июне прошлого года уволили главврача Великолукской межрайонной больницы Елену Никанорову, а в январе этого - отстранили от выполнения обязанностей руководителя великолукского подразделения Псковской областной инфекционной больницы Наталью Дорожкину. Но влияют ли в итоге эти кадровые решения на качество услуг? Пока все это больше напоминает рецидив, нежели стратегию.

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Да и с чего бы, собственно, этому качеству расти? Можно здесь по второму кругу вспомнить про зарплаты, но пора и о профессиональном образовании замолвить слово. Давайте честно: в Псковский медколледж поступают только патриоты и те, у кого нет возможности уехать из родного края (зачастую это одни и те же люди). Да и готовят здесь только медсестер, медбратьев и фельдшеров. Региону нужен свой медицинский вуз - уже лет двадцать об этом говорят, если не больше.

В 2019 году Псковскому медколледжу исполнилось 90 лет

Казалось, решение нашли: в 2013 году в ПсковГУ впервые открыли программу медицинского образования Медицинская кибернетика, в 2015 году - Медицинская биохимия. Открыты несколько медкафедр (фундаментальной медицины и биохимии, медицинской информатики и кибернетики, клинической медицины). Судя по соцсетям университета, студенты-медики в Пскове действительно существуют. Вот они волонтерят в псковском Роспотребнадзоре, вот трудятся в Центральной медико-санитарной части № 38, расположенной в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Активные, с умными глазами, отзывчивые.

Когда же мы дождемся первых выпусков молодых специалистов, которые так нужны региону? А когда дождемся - останутся ли они в Псковской области? Не секрет ведь, что молодежь сейчас не видит своего будущего на малой родине. Их тянет в большой город с его большими возможностями. «Пап, зачем я в твой Псков буду возвращаться? - говорит девушка, уехавшая учиться в медицинский колледж Петербурга. - Я здесь подрабатываю в больнице и получаю столько же, сколько у вас там врач на две ставки вкалывает».

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Раз уж речь зашла о структурных медицинских решениях, в которых остро нуждается Псков, городу нужна еще одна поликлиника. А лучше две - учитывая, что разрастается не только Завеличье, но и Запсковье.

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В июне минувшего года жителей города обнадежили: поликлинике быть. Сначала думали в многострадальной «яме» ее построить, потом перевели взгляд на экс-роддом. Долго судили-рядили, считали-пересчитывали, прошли все стадии принятия неизбежного, и наконец порешили: «Псковской городской поликлинике передано здание корпуса «Б» Псковского перинатального центра для размещения кабинетов поликлиники, для создания дополнительных площадей и улучшения оказания качества медицинской помощи, а также комфортного пребывания пациентов, - сообщила Марина Гаращенко в ответе на запрос обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магера. - Предполагается обслуживание 25 000 человек». Начало работ запланировали на 2021 год. Ждем, надеемся, не верим...

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В последние годы в Псковской области было много дискуссий на тему того, как должно развиваться здравоохранение региона, какая модернизация ему необходима, что делать с первичным звеном и т. д. Однако коронакризис четко показал: при возникновении экстремальной ситуации система захлебнулась. И дело здесь не в количестве зданий медучреждений, объемах поступившего оборудования и количестве приглашенных специалистов, а в эффективности организации управления всей сферы.

Многочисленные проблемы, в которых увязло псковское здравоохранение, привели в результате к странной ситуации: медицина вроде есть, а вроде ее и нет.

Есть больница, но туда еще постарайся попасть, есть медфакультет, но нет молодых врачей, есть горячие линии и онлайн-вызов, но вызывать врачей приходится «ногами», есть вакцины и «масштабная кампания», но по факту желающие привиться не могут этого сделать, есть кареты скорой помощи, но в Пскове, а не в Порхове, есть бесплатные лекарства от короны, но доходят они не до всех, есть комментарии в губернаторском Инстаграме - но проходит день, и их нет...

Такой вот местный симулякр.

Елена Никитина