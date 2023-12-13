Общество

Два проекта великолучанина претендуют на победу в престижном конкурсе изобретателей и рационализаторов

Два проекта заместителя генерального конструктора ЗАО «ЗЭТО» Владимира Острейко претендуют на победу на федеральном этапе премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов - 2023. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Владимир Острейко. Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Владимир Николаевич стал номинантом с двумя патентами: проекта "Высоковольтный азотный выключатель нового поколения с солноидально-вращательным гашением электрической дуги"; проекта "БТР". Владимир Острейко является постоянным участником нашего регионального конкурса "Лучший рационализатор и лучший изобретатель Псковской области". Он неоднократно занимал лидирующие позиции, в том числе в этом году», - отметил Александр Козловский.

«Желаю удачи Владимиру Николаевичу!» - добавил он.