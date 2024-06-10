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Культура

Выставка «В сиянии Андреевского флага» открылась в Изборске

15.06.2024 12:21|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол и открытие выставки «В сиянии Андреевского флага. К 320-летию победы войск Петра I на реке Омовже и 320-летию основания крепости Кронштадт» прошли в государственном музее-заповеднике «Изборск» в рамках Псковской парусной регаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Выставка создана совместно с общественной организацией «Санкт-Петербургское Морское Собрание» и Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. 

В работе круглого стола приняли участие директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, председатель «Санкт-Петербургского Морского Собрания», капитан 1 ранга, кандидат военных наук, доцент Сергей Ирютин, председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации – государственный герольдмейстер, заместитель директора государственного Эрмитажа по научной работе, доктор исторических наук, профессор Георгий  Вилинбахов, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого министерства обороны РФ, кандидат политических наук, доцент, генерал-майор Руслан Нехай, начальник пограничного управления ФСБ России по Псковской области, генерал-майор ФСБ Александр Челикин, академик Академии военно-исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Павел Кротов, военный историк, автор монографии «Шведские озерно-речные флотилии в российском приграничье (1701-1704)» Дмитрий Сидоров, а также член попечительского совета музея-заповедника «Изборск» Сергей Савин, научные сотрудники, организаторы и гости XX Псковской парусной регаты. 

Участники круглого стола выступили с приветственными речами и научными докладами по истории становления Российского флота и эпизодам Северной войны, раскрывающим события и смысл победы русского оружия в битве при Омовже. 

По окончании круглого стола директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, заместитель директора государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов и председатель «Санкт-Петербургского Морского Собрания» Сергей Ирютин торжественно разрезали красную ленточку, открыв для посетителей выставку «В сиянии Андреевского флага» в экспозиции Дома купца Белянина.

 

Теги: #музей-заповедник Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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