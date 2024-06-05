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Скрытая фотовидеофиксация нарушений скорости ведется на двух трассах в Псковской области

Установленный в автомобиле мобильный комплекс «Кордон.Про»М ежедневно фиксирует нарушения скоростного режима на двух федеральных трассах в Псковской области. Об этом рассказал начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 14 июня в новом выпуске программы «На пятой передаче» в эфире «ПЛН.FM».

Фото с сайта cordon.pro

Мобильный комплекс «Кордон.Про»М появился в Псковской области в 2023 году. Он установлен внутри служебного автомобиля ГБУ «Псковавтодор». «Машина движется для примера от Пскова до Острова с разрешённой скоростью движения. Фиксируются нарушения скоростного режима встречного и попутного потока», - рассказал Юрий Федоров.

Комплекс работает ежесуточно в ежесуточном режиме. По словам Юрия Федорова, в основном комплекс успешно работает на федеральной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Невель, на данный момент в двух направлениях. Один день он работает на участке от Пскова до Острова, на следующий день - от Пскова в сторону Санкт-Петербурга.

Третье направление работы - на федеральной дороге Псков – Старый Изборск. «Дорога в хорошем состоянии, скорости внушительные. В прошлом году очаг аварийности образовался на 20-м километре», - рассказал Юрий Федоров.

В ближайшее время ожидается начало работы комплекса еще на одном участке автодороги Р-23, от Новгородки до Опочки.

Сколько камер установлено на автодорогах в Псковской области, почему радар-детекторы не спасут от муляжей, где можно получить штраф за движение не из своей полосы – смотрите в записи программы «На пятой передаче»: Камеры фотовидеофиксации на дорогах Псковской области.