Общество

Минсельхоз поддерживает идею установить минимальную долю вина РФ в ресторанах

Минсельхоз России в целом поддерживает предложение об установлении 20-процентной минимальной доли российских вин в винных картах и на полках супермаркетов. В то же время потенциал для увеличения производства российского вина есть, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее издание РБК сообщило, что предложение ввести обязательную долю для российской продукции в винных картах и на полках супермаркетов вызвало опасение, что отечественного вина может не хватить.

«Минсельхоз России в целом поддерживает проект закона об установлении для предприятий общественного питания и розничной торговли минимальной доли наименований российских вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин в размере не менее 20%. <…> С учетом наблюдающейся динамики в этом году потенциал для увеличения производства российского вина очевиден», - сообщили в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что сбалансированное развитие отрасли и импортозамещение невозможны без продвижения вина на внутреннем рынке, повышения узнаваемости российских винных брендов у потребителя и винной культуры. «В условиях имеющихся ограничений рекламы розничная торговля и общественное питание - это важнейшая и зачастую единственная точка соприкосновения потребителя и винодела. Целесообразно как можно шире использовать имеющиеся ресурсы», - подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что за последние годы виноградарство и виноделие в России стало одной из наиболее активно развивающихся отраслей сельского хозяйства. «С каждым годом увеличиваются площади виноградных насаждений, повышается культура виноделия и качество российского вина», - рассказали в министерстве.

Так, на начало 2024 года общая площадь виноградников в России составила более 105 тыс. га. В 2024 году было заложено более 6 тыс. га новых виноградников и с учетом работ по обновлению старых насаждений, их раскорчевки и ремонта ожидается дальнейшее увеличение общей площади, сообщили в Минсельхозе.

В то же время объем переработки винограда и производства виноматериала в последние годы также стабильно растет. Производство виноматериала в 2024 году составило 93,6 млн дал, что на 26,7% выше показателя 2023 года. Также растут объемы выпуска российского вина. Так, в 2024 году было произведено 51,3 млн дал, что на 14% больше, чем годом ранее, в том числе производство тихих вин выросло на 8,6%, до 32,6 млн дал, игристых вин - на 24,7%, до 17,6 млн дал. «Положительные темпы производства российских вин сохраняются и в начале 2025 года», - подчеркнули в министерстве.

В Luding Group сообщили ТАСС, что не считают проблематичной ситуацию с возможным дефицитом. «Компания работает в привычном формате. Luding Group продолжит наращивать портфель в первую очередь винами России и Нового Света», - отметил дистрибутор.

Luding Group также сфокусируется на игристых винах как на главном тренде рынка. Компания продолжает активно сотрудничать с российскими винодельнями.

«В планах Luding Group на ближайшие 5 лет - концентрация усилий на развитии продаж продукции российского производства и доведение объема продаж до 50% всего портфеля и даже выше за счет дальнейшего создания собственных брендов как в категории вина, так и крепких напитков, в условиях общего роста продаж», - добавили в компании.