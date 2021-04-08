Спорт

10 пилотов подали заявки на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Оргкомитет и дирекция 25-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках получили 10 заявок от пилотов. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Так, в великолукское небо поднимется пилот из Калуги Артем Бондаренко. Также в адрес организаторов пришла заявка от пилотессы из Великого Новгорода Марины Федоровой. Ранее заявки на участие подали: москвичи Георгий Бакулин и Евгений Чубаров, молодой пилот из Тулы Дмитрий Жохов, пилотесса из Кунгура, член женской сборной России по воздухоплавательному спорту Наталия Иванова, Михаил Найдорф из Долгопрудного, тульская пилотесса, член женской сборной России по воздухоплавательному спорту Юлия Селезнева, два великолучанина Сергей Никитин и Владимир Богданов.

Опытные спортсмены неоднократно принимали участие в чемпионатах России по воздухоплаванию, а также в Международных встречах воздухоплавания.

Напомним, что Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня при поддержке Федерации воздухоплавания России, комитета физической культуры и спорта Псковской области, администраций Великих Лук и Великолукского района. Генеральным спонсором встречи десятый год подряд выступает ПАО «Газпром».