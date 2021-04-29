Спорт

«Воронеж» пролетит над Великими Луками в июне

Еще четыре пилота примут участие в великолукской встрече воздухоплавателей, сообщает портал luki.ru, в том числе Алексей Медведский из города Истры Московской области.

Фото: luki.ru

Неоднократно аэронавт покорял великолукское небо и уезжал с победами с великолукских встреч воздухоплавателей. Пилот международного класса, серебряный призер чемпионата Мира в этом году также планирует побороться за победу в 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту.



В гонку за чемпионский титул включится и туляк Андрей Кульков, постоянный участник Встреч воздухоплавателей в Великих Луках, член сборной России по воздухоплавательному спорту.



Пилот из города Воронежа Алексей Бугров также подал заявку на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту. В небо над Великими Луками Алексей поднимется на аэростате «Воронеж».



Кроме того, в Великие Луки планирует приехать и молодой аэронавт из Санкт – Петербурга Василий Платонов.



Всего данный момент принято 27 заявок на участие в соревнованиях.



Напомним, в этом году планируется, что Международная встреча воздухоплавателей пройдет с 11 по 17 июня.