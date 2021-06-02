Спорт

Наблюдать за чемпионатом России по воздухоплаванию зрители смогут онлайн

До старта 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках остается чуть больше недели. Пилоты и их команды уже готовятся к состязаниям, пишет портал «Луки.ру».

Напомним, в этом году предварительные заявки на участие в соревнованиях аэронавтов в Великих Луках подали порядка 30 воздухоплавателей. У организаторов уже сейчас всё подготовлено и продумано до мелочей. Ведь в этом году чемпионат России по воздухоплавательному спорту пройдет в особых условиях санитарной безопасности. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой, чтобы максимально избежать угрозы роста распространения новой коронавирусной инфекции, все мероприятия проводятся в ограниченном для зрителей режиме.

Как пояснили организаторы, прежде всего, мероприятие имеет спортивный, соревновательный характер - пилоты борются за титул чемпиона страны, и полеты аэростатов в небе — это не просто для красивой картинки, а, в первую очередь, для выполнения заданий спортивной программы. Однако организаторы постараются, чтобы наибольшее количество спортивных полётов проходило именно над городом.

Наблюдать за зрелищными соревнованиями в этом году можно будет и в режиме онлайн, находясь дома. Трансляция будет организована в группе чемпионата России в соцсети «ВКонтакте» и официальных сообществах администрации города Великие Луки. Место массового старта аэростатов будет названо непосредственно в день открытия соревнований, все будет зависеть от погодных условий. К месту старта будут допущены только пилоты, их команды, волонтеры и аккредитованные СМИ.

Напомним, что генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках на протяжении десяти лет является ПАО «Газпром».