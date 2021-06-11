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Спорт

В Великих Луках открылся 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту

12.06.2021 19:22|ПсковКомментариев: 0

26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту открылся в Великих Луках сегодня, 12 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торжественная церемония началась спецгашением почтовых марок, специально выпущенных для фестиваля, и теперь каждый участник соревнований может отправить открытку на память о празднике в свой регион с помощью баллонной почты.

С приветственным словом к собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она передала участникам соревнований пожелания успехов, удачи, а также пожелала испытать весь спектр тех эмоций, которые могут подарить такие мероприятия. «Великие Луки всегда были "гвоздем программы" ко дню России. Спасибо вам сегодня за стремление вырваться на высоту, несмотря на все ограничения», - выступила Вера Емельянова.

Затем выступил депутат Государственной Думы Александр Козловский. «Сегодня наша самая красивая в мире страна празднует день рождения, и с каждым годом она становится все лучше и краше! Жаль, что в этом году наши друзья из-за рубежа не смогли приехать на Встречу воздухоплавателей», - отметил он и пожелал всем насладиться долгожданным зрелищем, которое каждый год делает Великие Луки столицей воздухоплавания, а пилотам - побед.

 

Заместитель главы города Великие Луки Сергей Огарев поприветствовал участников и гостей чемпионата от лица главы города Николая Козловского. Он подчеркнул, что Великие Луки - идеальное место для проведения фестиваля, ведь именно в этих погодных и природных условиях пилоты могут максимально продемонстрировать свое мастерство. «Отрадно видеть, что география наших участников внутри страны с каждым годом все больше расширяется», - добавил Сергей Огарев.

Между тем, и.о. главы администрации города Светлана Степанова отметила, что «воздушные шары над Ловатью давно стали символом города», и пожелала пилотам чистого неба, попутного ветра и достижения желаемых результатов.

Генеральный директор компании «Газпром экспо» Сергей Калитюк поделился мнением, что представителей компании и воздухоплавателей многое объединяет. «Вы осваиваете стихию воздуха, а мы - стихию земли. Не каждый поедет в тундру добывать газ, не каждый взойдет на воздушный шар... Мы будем дальше поддерживать вас в вашем спортивном стремлении», - заявил Сергей Калитюк.

Президент Федерации воздухоплавателей России Иван Меняйло ответил ему, что воздухоплаватели ощущают это взаимное внимание и любовь, а также призвал молодых людей и девушек обратить внимание на воздухоплавание. «Этот спорт воспитывает людей самостоятельных и независимых, готовых принимать решения. Таких людей так не хватает в нашей стране!», - заметил он.

Директор встречи воздухоплавателей Владимир Орлов предоставил честь торжественно поднять флаг встречи Ивану Меняйло.

Мероприятие сопровождали творческие подарки от образцовой шоу-группы «Карусель» и образцовой группы «Жемчужина», отделения спортивной аэробики ДЮСШ «Атлетика» и вокального ансамбля «Традиция».

Теги: #воздухоплавание #Международная встреча воздухоплавателей #аэростаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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