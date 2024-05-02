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Спорт

Более ста спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо памяти 6-й роты

05.05.2024 15:03|ПсковКомментариев: 0

Турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти героев 6-й роты 104 полка 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, состоялся 4 мая в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», эти соревнования были запланированы на 23 марта, однако их проведение перенесли по причине трагедии, произошедшей в подмосковном деловом центре «Крокус Сити Холл».

В турнире приняли участие команды мальчиков 2012-2015 годов рождения из Луги, Гатчины, Санкт-Петербурга, Новгородской области, Псковской области (Великие Луки, Себеж, Пушкинские Горы).

Почетными гостями мероприятия стали: заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов; заместитель командира 76-й дивизии, подполковник Андрей Маньшин; секретарь Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия», генерал-майор МЧС России, заслуженный спасатель Валерий Филимонов; депутат Псковской городской Думы, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», председатель регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Алеся Михачева; депутат Псковской городской Думы, исполняющий обязанности главного врача Детской областной клинической больницы Евгений Васильев; председатель региональной федерации дзюдо, чемпион Мира по самбо среди студентов, двукратный обладатель кубка Европы в составе клуба дзюдо «Явара-Нева» (Санкт-Петербург), президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров; руководитель регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов; заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Псковской области Камиль Ижболдин.

Главный судья соревнований – мастер спорта международного класса, тренер сборной Псковской области по дзюдо Сергей Фомин.

В ходе торжественной церемонии открытия турнира к участникам соревнований, тренерам,

родителям, гостям, военнослужащим и ветеранам обратился Дмитрий Сопотов. «От лица правительства Псковской области и губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова позвольте мне поприветствовать всех на турнире, посвященном нашей легендарной 6-й роте бойцам, которые

ушли в бессмертие. Вы, нынешние потомки, защищаете честь вашего спортивного клуба, своей малой Родины, своих родителей, тренеров. В перспективе мы всегда должны знать, что мы должны выступить на защиту своей Родины, как делали бойцы 6-й роты. Как делают сейчас наши защитники, воины, на полях специальной военной операции, которая борется с фашистской нечистью, которая начала поднимать голову, стала убивать наших граждан, нашу веру. Будьте достойны своей страны, своих родителей. Защищайте Родину всегда», – сказал Дмитрий Сопотов.

Затем слово для приветствия было предоставлено Андрею Маньшину. «Для меня сегодня большая честь присутствовать на открытии данного турнира. От командования 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, от себя лично хочу еще раз поздравить всех участников с началом турнира, пожелать вам честных, бескомпромиссных боев, крепкого здоровья, чистого неба над головой», – отметил Андрей Маньшин.

Валерий Филимонов подчеркнул, что сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отдать долг тем людям, которые 24 года назад защищали нашу страну. «Именно их подвиг не будет забыт никогда. Я хочу, дорогие дети, пожелать вам только побед, борьбы, как боролись с врагами наши десантники, как они делают это и сейчас. Дорогие друзья, кто не займет первое место, не расстраивайтесь, занимайтесь и добивайтесь побед в следующих турнирах. Как говорят наши десантники, никто, кроме нас. Я желаю всем побед, отсутствия травм, всего самого наилучшего. Поздравляю», – подчеркнул Валерий Филимонов.

Алеся Михачева поблагодарила родителей спортсменов за воспитание такой молодежи. «Конечно, для меня огромная честь присутствовать на данном мероприятии. Я хочу вам сказать, что вы всегда участвуете в каких-то соревнованиях. И самое главное, что вы уже изначально победители, потому что вы здесь находитесь. Вы молодцы. Вот я смотрю на вас, если заметили, я все это время улыбаюсь, потому что у меня просто душа радуется и сердце. Я хочу сказать вам: больше побед, держите в том же духе, ну и не забывайте, что вы наши защитники», – сказала Алеся Михачева.

Камиль Ишболдин поблагодарил организаторов турнира и пожелал участникам красочных, замечательных схваток, бескомпромиссной, легкой борьбы. Пусть победит сильнейший. «Вот здесь, на данном турнире, формируются на татами такие качества, которые в дальнейшем вам помогут в жизни. Это мужество, сила воли, стойкость. Если кто-то проиграет, не отчаивайтесь. У вас все впереди. Будут и победы, будут и поражения. Самое главное, что вы прибыли сюда. Спасибо родителям, что привели всех участников на данный турнир. И, конечно же, всем участникам пожелаю побед», – резюмировал Камиль Ишболдин.

 

Минутой молчания почтили память погибших десантников участники соревнований и возложили цветы, отдавая дань памяти роте, ушедшей в небо.

Всего в ходе турнира было разыграно 19 комплектов наград. Решением судейской коллегии были вручены пять специальных кубков, среди которых «За волю к победе», «За самый красивый бросок».

Источник: Псковская Лента Новостей
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