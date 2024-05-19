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Глава Минцифры назвал сроки появления беспилотных автомобилей в РФ

Беспилотные автомобили будут широко использоваться для передвижения на российских дорогах через 5-7 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2.

«Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте, это очень круто. Я думаю, это ближайшее будущее. Я бы сказал, это уже 5-7 лет - и эта практика будет входить в нашу жизнь», - приводит слова Шадаева РИА Новости.

Он отметил, что вопрос появления беспилотных автомобилей связан со зрелостью технологий, безопасностью, а также с тем, как общество воспринимает автомобили. «Мы видим же, у нас ездят беспилотные доставщики еды от "Яндекса", они вызывают, мне кажется, огромное умиление людей», - добавил министр.

«Я думаю, все это придет в свое время, технологии уже готовы», - резюмировал Шадаев.