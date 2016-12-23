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На Северном обходе города Пскова осуществлена пробная забивка свай

24.12.2016 13:10 ПЛН, Псков

На территории Псковского района продолжаются работы по строительству 2-го пускового комплекса Северного обхода города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете Псковской области по транспорту, основные работы сосредоточены на участке 2,8 км - от автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье до моста через р. Великая Северного обхода.

На данный момент ведутся работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов, а также работы по устройству водопропускных труб. Подрядная организация ООО «Технострой» производит заготовку инертных материалов для последующего оперативного использования в строительстве.

Субподрядной организацией ООО «ЕвроТрансСтрой» выполнены работы по устройству временной подъездной дороги к строительному городку и строительным площадкам для сооружения опор моста. 22 декабря осуществлена пробная забивка свай.

Источник: Псковская Лента Новостей



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