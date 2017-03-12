На транспортной развязке автодороги Псков-Гдов продолжается монтаж подземных пешеходных переходов. ФОТО

Продолжается строительство 2-й очереди Северного обхода города Пскова. Как сообщает сайт Государственного комитета Псковской области по транспорту, на транспортной развязке автодороги Псков-Гдов продолжается монтаж подземных пешеходных переходов под съездами развязки, активно устраивается земляное полотно съездов развязки и временной объездной дороги.

На строительной площадке по строительству моста через р. Великая продолжаются работы по забивке шпунта для ограждения опоры № 2 от весеннего паводка. Более 50 свай забито на опоре № 1. Также продолжаются работы по погружению опор временной эстакады.

Источник: Псковская Лента Новостей