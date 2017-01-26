«Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в ПсковеГосударственный комитет Псковской области по транспорту объявил о закрытии неофициального голосования по названию строящегося моста через реку Великая. Голосование проводилось в группе В Контакте. 10 ноября 2016...35
На участке строительства Северного обхода Пскова ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода
На участке строительства Северного обхода Пскова ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода в теле насыпи развязок. Об этом сообщил в своей группе В Контакте Государственный комитет Псковской области по транспорту.
На участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье до моста через р. Великая продолжаются основные виды работ. На объекте строительства выполнена укладка второй спиральновитой водопропускной трубы из гофрированного металла с полимерным покрытием. Ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода в теле насыпи развязок. Также продолжаются работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов, устройству водопропускных труб и заготовки инертных материалов.
На строительной площадке по строительству моста через р. Великая продолжаются работы по уширению технологических площадок для сооружения опор №1 и №2 моста. Также ведутся работы по забивке шпунта для ограждения технологических площадок от весеннего паводка. Производится заготовка металлических конструкций под временную эстакаду.
Источник: Псковская Лента Новостей