На участке строительства Северного обхода Пскова ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода

На участке строительства Северного обхода Пскова ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода в теле насыпи развязок. Об этом сообщил в своей группе В Контакте Государственный комитет Псковской области по транспорту.

На участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье до моста через р. Великая продолжаются основные виды работ. На объекте строительства выполнена укладка второй спиральновитой водопропускной трубы из гофрированного металла с полимерным покрытием. Ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода в теле насыпи развязок. Также продолжаются работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов, устройству водопропускных труб и заготовки инертных материалов.

На строительной площадке по строительству моста через р. Великая продолжаются работы по уширению технологических площадок для сооружения опор №1 и №2 моста. Также ведутся работы по забивке шпунта для ограждения технологических площадок от весеннего паводка. Производится заготовка металлических конструкций под временную эстакаду.

Источник: Псковская Лента Новостей