Александр Кузнецов призвал продолжить обсуждение названия нового псковского моста

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов призвал продолжить обсуждение названия строящегося моста через реку Великую в рамках строительства 2-й очереди Северного обхода.

Напомним, что ранее Государственный комитет Псковской области по транспорту провел неофициальное голосования по названию моста, в ходе которого победу одержал вариант «Северный мост».

«Я бы еще раз эту тему пообсуждал. Принимать решение по голосованию на сайте дорожного комитета - это, мне кажется, не очень хорошо. Есть и исторические названия определенных направлений, определенных улиц. Название требует широкого общественного обсуждения. Мы, наверное, еще не придумали такой формы, чтобы принять итоговое мнение и сказать, что точно этот мост должен называться именно так», - отметил он.

Александр Кузнецов добавил, что строительные работы идут по графику, заверив, что такой уникальный и важный для Пскова объект будет возведен в срок.

Источник: Псковская Лента Новостей