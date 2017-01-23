«Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в ПсковеГосударственный комитет Псковской области по транспорту объявил о закрытии неофициального голосования по названию строящегося моста через реку Великая. Голосование проводилось в группе В Контакте. 10 ноября 2016...35
Александр Кузнецов призвал продолжить обсуждение названия нового псковского моста
Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов призвал продолжить обсуждение названия строящегося моста через реку Великую в рамках строительства 2-й очереди Северного обхода.
Напомним, что ранее Государственный комитет Псковской области по транспорту провел неофициальное голосования по названию моста, в ходе которого победу одержал вариант «Северный мост».
«Я бы еще раз эту тему пообсуждал. Принимать решение по голосованию на сайте дорожного комитета - это, мне кажется, не очень хорошо. Есть и исторические названия определенных направлений, определенных улиц. Название требует широкого общественного обсуждения. Мы, наверное, еще не придумали такой формы, чтобы принять итоговое мнение и сказать, что точно этот мост должен называться именно так», - отметил он.
Александр Кузнецов добавил, что строительные работы идут по графику, заверив, что такой уникальный и важный для Пскова объект будет возведен в срок.
Источник: Псковская Лента Новостей