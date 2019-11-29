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Борис Елкин: При должном финансировании строительные работы на Северном обходе будет возможным завершить в 2020-2021 году

При должном финансировании строительные работы на Северном обходе будет возможным завершить в 2020-2021 году. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

Елкин пояснил, что работы по строительству развязки находятся в финальной стадии, а вот некоторые работы пришлось отложить.

«На 2019 год основные работы на Северном обходе завершены», - заявил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Что касается моста, Борис Елкин сообщил, что уже заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации, в феврале - марте планируется выйти из экспертизы.