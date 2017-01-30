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Александр Васильев ознакомился с ходом строительства Северного обхода Пскова

31.01.2017 21:15 ПЛН, Псков

31 января состоялся рабочий визит депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Александра Васильева, в рамках которого он ознакомился с ходом выполнения работ по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс). 
 
 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по транспорту, на участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье до моста через реку Великая продолжаются основные виды работ. На объекте строительства выполнена укладка второй спиральновитой водопропускной трубы из гофрированного металла с полимерным покрытием. Ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода в теле насыпи развязок. Также продолжаются работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов, устройству водопропускных труб и заготовки инертных материалов. 
 
 
 
На строительной площадке по строительству моста через реку Великая продолжаются работы по уширению технологических площадок для сооружения опор №1 и №2 моста. Также ведутся работы по забивке шпунта для ограждения технологических площадок от весеннего паводка. Производится заготовка металлических конструкций под временную эстакаду. 
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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