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На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов

В Пскове продолжаются строительные работы по возведению 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг города. В настоящее время ведутся активные работы по устройству транспортной развязки Псков - Гдов, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Помимо работ на транспортной развязке Псков - Гдов подрядная организация ООО «Технострой» ведет восстановление покрытия автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солоново - Хотицы.

На автодороге Псков - Гдов участками осуществляется фрезерование существующего покрытия, устройство земляного полотна, на отфрезерованных участках дорожники укладывают слои покрытия, устраивают ливневую канализацию и устанавливают автобусные остановки.

Одновременно на транспортной развязке выполняются работы по устройству путепровода. Субподрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» выполняет работы по бетонированию плиты мостового полотна и ее консольных частей, осуществлена гидроизоляция, установлено перильное ограждение, сопряжение путепровода с насыпью земляного полотна. Осуществляется устройство опалубки под дренаж и устройство лестничного схода на путепроводе.

Выполнено асфальтирование покрытия на путепроводе и на подходах к нему. Также асфальтобетон уложен на съездах развязки.

Напомним, что на продолжение строительных работ на Северном обходе регион получил 200 млн рублей. Средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Деньги направлены из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».