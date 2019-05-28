←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работы на троечку
Байкеры- убийцы
Тонировка фар: особенности тюнинга
бензин или жидкое золото?
Пушкинский тупичок
Права только через госуслуги
Катафоты на «зебре»
ещё Дороги 28.05.2019 12:200 Недоделки, оставшиеся после реконструкции улиц Свердлова и Калинина, будут устранены к 15 июня 29.05.2019 11:460 На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов 28.05.2019 15:4822 Большегрузы «Титан-Полимера» не будут представлять опасности для псковских дорог - Герман Петрушко 28.05.2019 13:410 Федеральные дорожники обновят 17 км трассы М-9 «Балтия» в Пустошкинском районе 28.05.2019 12:200 Недоделки, оставшиеся после реконструкции улиц Свердлова и Калинина, будут устранены к 15 июня 28.05.2019 11:100 Для ремонта участка гдовской трассы определили подрядчика
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов

29.05.2019 11:46|ПсковКомментариев: 0

В Пскове продолжаются строительные работы по возведению 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг города. В настоящее время ведутся активные работы по устройству транспортной развязки Псков - Гдов, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

 

Помимо работ на транспортной развязке Псков - Гдов подрядная организация ООО «Технострой» ведет восстановление покрытия автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солоново - Хотицы.

На автодороге Псков - Гдов участками осуществляется фрезерование существующего покрытия, устройство земляного полотна, на отфрезерованных участках дорожники укладывают слои покрытия, устраивают ливневую канализацию и устанавливают автобусные остановки.

Одновременно на транспортной развязке выполняются работы по устройству путепровода. Субподрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» выполняет работы по бетонированию плиты мостового полотна и ее консольных частей, осуществлена гидроизоляция, установлено перильное ограждение, сопряжение путепровода с насыпью земляного полотна. Осуществляется устройство опалубки под дренаж и устройство лестничного схода на путепроводе.

Выполнено асфальтирование покрытия на путепроводе и на подходах к нему. Также асфальтобетон уложен на съездах развязки.

Напомним, что на продолжение строительных работ на Северном обходе регион получил 200 млн рублей. Средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Деньги направлены из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Теги: #Северный обход
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 3426 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
29.05.2019, 11:460 На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов 29.05.2019, 10:305 РЖД подняли цены на билеты в «Ласточке» из Новгорода в Псков и Петрозаводск 29.05.2019, 09:030 В Великих Луках сбили ребенка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде 28.05.2019, 17:350 РЖД запустит вагоны с «детскими купе»
28.05.2019, 16:241 Штраф в 1500 рублей получил водитель грузовика, прижавшего легковой автомобиль «Вольво» на площади Героев-Десантников 28.05.2019, 15:4822 Большегрузы «Титан-Полимера» не будут представлять опасности для псковских дорог - Герман Петрушко 28.05.2019, 13:410 Федеральные дорожники обновят 17 км трассы М-9 «Балтия» в Пустошкинском районе 28.05.2019, 12:200 Недоделки, оставшиеся после реконструкции улиц Свердлова и Калинина, будут устранены к 15 июня
28.05.2019, 11:100 Для ремонта участка гдовской трассы определили подрядчика 28.05.2019, 10:360 Водителей Псковской области проверят на соблюдение правил проезда через железнодорожный переезд 28.05.2019, 10:320 Прокуратура: В Пыталовском районе дорожное покрытие не соответствует стандартам и требованиям закона 28.05.2019, 09:300 Псковичи могут приобрести Škoda Kodiaq на выгодных условиях
28.05.2019, 08:580 Водитель ВАЗа сбил пенсионерку в Опочке 27.05.2019, 14:000 В Дедовичском районе полицейские и дети краской написали предупреждения перед пешеходными переходами 27.05.2019, 09:560 Таксистам хотят запретить работать сверх нормы 25.05.2019, 18:300 В воскресенье в Пскове будет ограничено движение в связи с Велопарадом
25.05.2019, 14:306 Интерактив: Паркуюсь как душе угодно 24.05.2019, 18:120 В Пскове на перекрестке Советской и Свердлова появились знаки приоритета 24.05.2019, 14:250 В Пскове на перекрестке Леона Поземского и Герцена автомобиль сбил велосипедиста 24.05.2019, 12:033 С сегодняшнего дня на участке улицы Толстого в Пскове введено одностороннее движение
24.05.2019, 12:000 До 80 тысяч рублей могут сэкономить псковичи при покупке LADA Granta в мае 24.05.2019, 10:470 На следующей неделе станут известны график и расписание движения автобусов в Дни Ганзы в Пскове 24.05.2019, 09:330 «Ауди-100» угнали в Великих Луках 23.05.2019, 16:260 В связи с ремонтом будет закрыто движение на улице Зверева в Великих Луках
23.05.2019, 15:384 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019, 12:390 После наезда «Тойоты» великолучанка доставлена в реанимацию с многочисленными травмами 23.05.2019, 12:000 Выгодное майское предложение действует для псковичей на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross 23.05.2019, 11:105 Ограничить движение учебных автомобилей по улицам Пскова в «часы пик» призвал Олег Брячак
23.05.2019, 11:040 40 км дорог Пскова нужно ремонтировать ежегодно, чтобы все дороги привести в нормативное состояние 23.05.2019, 09:580 К Дням Пушкинской поэзии и русской культуры отремонтируют центральный въезд в Пушкинские Горы 22.05.2019, 21:4723 Лишь 3 претендента из 35 успешно сдали сегодня в Пскове экзамен на право управления автомобилем 22.05.2019, 18:454 Игорь Савицкий закончил ремонтировать дорогу на улице Гремячей в Пскове
22.05.2019, 18:160 Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе 22.05.2019, 16:071 Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО 22.05.2019, 15:467 Александр Васильев: Наносимый дорогам шипованной резиной ущерб можно компенсировать за счет акциза на шины 22.05.2019, 12:331 В мае приобрести автомобиль LADA Vesta можно с выгодой
22.05.2019, 10:040 Великолучанин врезался в дерево на проспекте Гагарина 22.05.2019, 09:301 Автоцентр «Эльва» предлагает заправку кондиционера от 1400 рублей 22.05.2019, 09:020 Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Порховском районе 22.05.2019, 08:130 Устойчивость асфальта к шипованной резине планируют повысить в России
21.05.2019, 20:4312 Псковский промышленник ремонтирует дорогу на улице Гремячей. ФОТО 21.05.2019, 19:180 В Псковской области состоялся российско-эстонский автопробег по бездорожью 21.05.2019, 18:400 В Великих Луках произошло ДТП по вине не уступившего дорогу водителя. ФОТО 21.05.2019, 17:330 Касса по продаже проездных билетов на ул. Леона Поземского закрывается с 25 мая
21.05.2019, 16:562 В Новосокольническом районе полиция задержала нетрезвого 18-летнего водителя «копейки» 21.05.2019, 13:542 Фотофакт: Опасная парковка 21.05.2019, 12:470 «Рено» сбило косулю на трассе в Великолукском районе. ФОТО 21.05.2019, 11:570 Система безналичной оплаты проезда охватит Печоры, Остров и Пушкинские Горы
21.05.2019, 11:424 Фотофакт: Дорожное ограждение в стиле «обшарпэ» 21.05.2019, 11:210 Вместительный автомобиль LADA Largus с выгодой до 110 000 рублей 21.05.2019, 10:430 Владельцам автомобилей «Шкода» предлагают диагностику DSG от 990 рублей 21.05.2019, 10:026 «Псковпассажиравтотранс» заменит «Газели» на маршрутах № 22 и № 30 автобусами «МАЗ»
21.05.2019, 09:290 8-летний мальчик пострадал в ДТП во дворе дома на Юбилейной в Пскове 20.05.2019, 22:050 В Псковской области стартовала акция «Безопасные каникулы» 20.05.2019, 21:398 Продолжается поиск подрядчика, который за 138 млн рублей отремонтирует в Пскове улицу Юбилейную 20.05.2019, 20:250 Дорогу от птицефабрики до Тямши отремонтируют за 30,2 млн рублей
20.05.2019, 19:441 На улице Рокоссовского будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку автотранспорта 20.05.2019, 16:590 Поиск разработчиков документов для реконструкции дороги в Красногородском районе продолжается 20.05.2019, 14:523 МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей 20.05.2019, 14:260 Сломавшийся грузовик спровоцировал пробку на Рижском проспекте
20.05.2019, 14:110 Схема движения псковского автотранспорта изменится из-за Последнего звонка 20.05.2019, 13:090 Что такое комиссионная продажа автомобиля, и чем она выгодна автовладельцу 20.05.2019, 10:071 Сорвавшийся с буксира на улице Коммунальной «Фольксваген» врезался во внедорожник 20.05.2019, 09:380 Псковский суд обязал городскую администрацию принять регламент по осуществлению контроля за сохранностью автомобильных дорог
20.05.2019, 09:350 Четыре человека пострадали в ДТП в красногородской деревне Литвинка 20.05.2019, 09:300 Выгоду до 145 000 рублей можно получить в «Псков-Лада» в киберпонедельник 20.05.2019, 09:164 С 20 мая оплатить проезд банковской картой можно во всех городских автобусах 19.05.2019, 10:586 Великолукскому священнику дали условный срок за «пьяное» ДТП
19.05.2019, 10:230 Движение большегрузов запретят в жару на отдельных участках дорог 18.05.2019, 19:3014 На Троицком мосту в Пскове автомобиль въехал в ограждение, чуть не сбив пешеходов. ФОТО 18.05.2019, 17:140 В ближайшее время начнется гарантийный ремонт дороги на улице Шестака в Пскове 18.05.2019, 16:020 В Пскове продолжается розыск очевидцев ДТП на Шоссейной
17.05.2019, 15:170 Сбитый на улице Западной в Пскове велосипедист получил ушиб колена 17.05.2019, 13:401 В Пскове готовятся к ремонту моста через Милевку 17.05.2019, 12:250 В Куньинском районе капитально отремонтируют мост через реку Весеча 17.05.2019, 11:280 Сотрудники ГИБДД помогли будущим псковским водителям разобраться в типичных ошибках на дорогах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.