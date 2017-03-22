За строительством нового моста через реку Великая в Пскове можно наблюдать онлайн

На сайте государственного комитета Псковской области по транспорту организована онлайн-трансляция строительства моста через р. Великая, реализуемого в рамках строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода города Пскова. Об этом комитет сообщил на своей официальной странице ВКонтакте.

Трансляция размещена в разделе «Пресс-центр» на странице «Web-камеры» по адресу http://transport.pskov.ru/press-centre/webcam Также размещен соответствующий баннер на прямую трансляцию на главной странице комитета.

Источник: Псковская Лента Новостей