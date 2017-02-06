Холода не остановили работы по строительству Северного обхода города Пскова

Наступившие холода не остановили работы по строительству Северного обхода города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по транспорту, на участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье до моста через реку Великая ведутся работы по монтажу железобетонных прямоугольных труб и устройству фундамента пешеходных переходов в теле насыпи развязки.

На объект поступили металлические звенья гофрированных труб для устройства водопропускных труб. Также продолжаются работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов и заготовки инертных материалов.

На строительной площадке по строительству моста через реку Великая продолжаются работы по забивке шпунта для ограждения технологических площадок от весеннего паводка. Производится заготовка металлических конструкций под временную эстакаду.

Ведется монтаж крана Liebherr 855 HD для возведения технологической эстакады. Кроме того, на стройплощадку поступили 20 свай для возведения опоры №1 моста.

Источник: Псковская Лента Новостей