Происшествия

Жителя Великих Лук будут судить за кражу телефона

42-летнего жителя города Великие Луки обвиняют в краже мобильного телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В начале марта мужчина, находясь в одном из питейный заведениях города, приметил, что девушка, отойдя, оставила на столе телефон. В очередной раз, когда девушка выходила, подозреваемый убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и забрал телефон себе.

В ходе расследования уголовного дела великолучанин полностью признал свою вину. Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.