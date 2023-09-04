Происшествия

Сотрудники вневедомственной охраны в Пскове задержали вора

Мужчина 1962 года рождения попался на краже спиртных напитков в Пскове 5 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 19:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового алкогольные напитки.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.