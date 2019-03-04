В России и мире

Роскачество: Российские производители обеспечивают более высокое качество продукции, чем иностранные коллеги

Требования ко многим продуктам в России находятся на более высоком уровне, чем в Европе, и российские производители обеспечивают более высокое качество продукции, чем их иностранные коллеги, по большой номенклатуре товаров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Наши исследования показывают, что в России действуют более жесткие требования ко многим продуктам, чем, например, в Евросоюзе».

В качестве примера он привел мясо птицы: требования к наличию в нем остаточного количества антибиотиков в европейских странах более либеральные, чем в России.

«Есть много товаров, которые мы научились делать более качественно, чем в других странах - мы показывали это в своих исследованиях. Примеры этого есть даже в категориях, в которых до сих пор существует предубеждение потребителей в отношении отечественных продуктов», - указал глава организации.

В то же время он указал, что качество товаров зависит от сырья и культуры производства. Так, если производитель использует новые технологии, качественное оборудование, системы менеджмента качества, внедряет контроль входящего сырья, то продукты получаются высокого качества.

«Примеры тому - продукты переработки зерна», - добавил Протасов. По его словам, случаи подмешивания фуражного зерна при производстве такой продукции частыми не являются. "А те марки, где это есть - мы делаем все, чтобы такие марки уходили с рынка», - подчеркнул руководитель Роскачества.