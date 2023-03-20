В России и мире

Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию

Мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Philips продолжит поставлять в Россию медоборудование, несмотря на специальную военную операцию. С таким заявлением выступил директор голландской компании Рой Якобс на собрании акционеров в Амстердаме, сообщает.

По его словам, право на здравоохранение является универсальным для всех людей, поэтому необходимую больницам технику в Россию продолжат поставлять, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

При этом глава компании отметил, что прекратилась продажа в стране товаров для личного ухода, за исключением ухода за беременными.