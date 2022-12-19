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«Беседка»: Как подготовить автомобиль к весне? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 марта.

Накануне зимы ответственные автолюбители готовят свои «ласточки» к сезону — меняют резину, обслуживают аккумулятор… А нужно ли как-то готовить автомобиль к весне? Об этом ведущий Артем Татаренко поговорил с руководителем СТО FIT SERVICE Антоном Афанасьевым.

Как морозы, песок и соль сказываются на состоянии автомобилей? Нужно ли обратить внимание на состояние подвески после зимней эксплуатации? В какой момент пора переходить на летнюю резину? Как автолюбители могут сэкономить на обслуживании своего автомобиля после зимы?