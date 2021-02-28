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Пскович возглавил комитет Российской автомобильной федерации по мобильности

Президент федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич возглавил комитет по мобильности Российской автомобильной федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

25 февраля в Москве состоялось заседание большого совета Российской автомобильной федерации в обновленном составе. В заседании принимал участие президент региональной общественной организации «Федерация автомобильного спорта Псковской области», член большого Совета РАФ с 2020 года Олег Мыслевич.

На заседании утвердили создание трех новых комитетов РАФ: комитета по развитию цифровых платформ и конгрессно-выставочной деятельности, комитета по цифровому автомобильному спорту и комитета по мобильности.

На должность председателя комитета РАФ по мобильности утвердили Олега Мыслевича.

В Международной автомобильной федерации (FIA) направлению мобильности (комплексным мероприятиям, направленным на создание безопасных, комфортных условий для автомобилистов) уделяется особое внимание.

В первоочередных задачах комитета стоит анализ работы региональных структур РАФ в направлении мобильности, формирование состава комитета из числа наиболее активных членов РАФ в регионах, утверждение программы мероприятий на ближайшие 4 года.

Президент РАФ Виктор Кирьянов отметил, что деятельность, направленная на создание безопасных и комфортных условий для автомобилистов, - очень важная задача, и РАФ должна уделить этому направлению особое внимание.