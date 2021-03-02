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Вопрос о ликвидации ряда пешеходных переходов в Пскове пришлось отложить

Городская комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Пскова снова не смогла принять несколько решений из-за отсутствия кворума. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в 18 часов заседание покинули депутаты городской Думы Денис Иванов, Константин Болотин, Григорий Стороненков и Федор Постнов в связи с необходимостью участия в заседании фракции «Единой России».

После этого без рассмотрения остались несколько предложений ГИБДД о ликвидации пешеходных переходов. Выяснилось, что вместо необходимого количества 17 участников присутствуют лишь 16.

Член комиссии и депутат Григорий Турчин заявил, что «Единая Россия» виновата в срыве заседания.

На заседании также рассматривался вопрос о явке депутатов на заседания комиссии. Ряд депутатов несколько раз их не посетили. Предложения по изменению работы комиссии будет рассматриваться на очередном заседании городской Думы.

С такой же проблемой комиссия столкнулась на декабрьской комиссии. Оба раза за кворум следил депутат из партии Яблоко Дмитрий Пермяков.