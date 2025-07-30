АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Великих Луках

Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 9 августа в 23.23 на улице Силина.

Мужчина 1999 года рождения, управляя автомашиной Chevrolet Clan, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не предоставил преимущество автомашине Volkswagen Passat под управлением мужчины 2001 года рождения, который двигался по главной дороге. В результате автомобили совершили столкновение.

Позже за медицинской помощью обратился водитель «Шевроле» с ушибом грудной клетки, ушибом мягких тканей головы. Водители трезвые.