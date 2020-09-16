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Хотели без пробок? Получите, распишитесь

Главное дорожное событие последних дней в Пскове - изменение схем движения на двух крупных транспортных узлах. На Инженерной - Индустриальной тестовый запуск «кольца» состоялся в субботу. Почти одновременно открылась новая развязка Поземского - Труда - Волкова.

С одной стороны, событие запланированное, а с другой - внезапное. Все знали, что это будет, но не ожидали столь скоропостижного свершения. После двух поспешных попыток ввести кольцевое движение на Инженерной лично я ждал перехода заказчика ремонта в режим «Разъяренный медведь». Но заказчик больше напоминал Андрея Миронова, нервно дергающего молнию на показе мод. А «брюки» (перекресток со светофором) все никак не хотят превращаться в элегантные «шорты» (кольцо).

Итак, событие было запланированное. Из каждого утюга и сковородки как минимум трижды прозвучало про введение кругового движения на пересечении Инженерной - Индустриальной. Информация расползлась и в соцсетях. Из всего возможного арсенала оповещения населения не задействовали разве что систему МЧС. И все равно некоторая часть водителей (лучше сказать, поголовье) оказалась не готова к нововведениям.

Дорожный знак «Поворот налево запрещен» на разделительной полосе Инженерной служит отличным подтверждением исключительной любви российских граждан к обходным путям и тяги к молчаливому сопротивлению переменам. Желающие могут легко найти в соцсетях многочисленные фото и видео подтверждения случаев игнорирования кругового движения и попыток ломиться с Инженерной налево на путепровод в сторону улицы Новаторов.

Лично я оцениваю тестовый период использования колец на двух перекрестках как успешный.

Утренняя «пробка» на Инженерной исчезла. В прежние времена при движении от Алтаева к Индустриальной в девятом часу утра самый длинный хвост собирался в средней полосе. И начинался он примерно от разворота у дома 13-а. В правой полосе можно было простоять один-два «светофора». В левой как повезет.

Теперь утреннего «хвоста» нет. Транспорт скапливается в двух полосах вместо трех. Опустела левая полоса, с которой раньше поворачивали налево в сторону Новаторов. Действительно, есть заминка с выездом на круг. Не все привыкли двигаться по кольцу. Это ведь нужно пользоваться поворотниками, не все псковичи владеют этим хорошим и полезным навыком. Реконструкция перекрестка продолжается. Полноценных двух полос на кольце пока нет, в пользовании у нас только полторы полосы. После завершения работ должно быть лучше.

Контуры будущего перекрестка еще только формируются. В схеме можно разглядеть, что поворот с Инженерной направо в сторону Кузнецкой и Летнего сада будет проходить отдельно от перекрестка. На кольцо будут забираться только для движения прямо (в сторону Вокзальной) и налево (на путепровод и Новаторов). Поэтому нужно набраться терпения и стараться не ныть.

Что касается движения с других направлений, по камерам Pskovline видно уменьшение количества транспорта. Даже с учетом того обстоятельства, что на «кольцо» принудительно загнали жителей домов по Индустриальной. Теперь при движении со стороны Летнего сада нельзя вот так просто взять и повернуть налево во двор к домам.

Разделительная полоса - это вообще очень здорово. Во-первых, разделение потоков только всем на пользу. Она не исключает, но минимизирует возможность прилета пьяного водителя со встречной полосы. А такие происшествия самые опасные. Во-вторых, это отличное средство от жалоб на дорожную разметку. Построил разделительную полосу и больше не нужно рисовать двойную сплошную линию, не нужно ее потом исправлять…

Отметим и практическую пользу перекрестка с круговым движением. Его не проскочишь на огромной скорости. Будущий газон в центре пересечения Инженерной с Индустриальной - это средство успокоения трафика и своеобразный «уловитель» пьяных водителей.

Самое большое моральное право на предъявление претензий подрядчику сейчас имеют пешеходы. Временное отсутствие светофора - это лишь часть проблемы. Куда сложнее сориентироваться в хаосе среди канав, брошенных дорожных знаков и деревянных мостков. Инженерная - Индустриальная - это самый «социальный» перекресток в городе. Пожилые, беременные, хромые и на костылях отважно перебираются через устроенную полосу препятствий. Поэтому призываю всех водителей: «Пожалейте людей с гипсом, пропустите. Вы через пять минут на другом конце города, а им еще к хирургу ковылять на третий этаж». А если ходить местными пешеходными тропинками по пересеченной местности, прохожие постоянно спрашивают, как правильно перейти дорогу, чтобы попасть в поликлинику.

На новой развязке Поземского - Труда никаких проблем с пешеходами нет. Они просто изгнаны оттуда. Очень давно пропал и не хочет возвращаться нерегулируемый переход через улицу Труда на перекрестке с Волкова. Не хватает и пешеходного светофора у дома 9 по Волкова. Понижение тротуара и подходы частично сделаны. Пока нет возможности использовать сквер Народовластия в «транзитных» целях. Туда ведет только один пешеходный светофор.

Водителям стало очень хорошо. Прежде на улице Поземского в центр города вела одна-единственная полоса, по которой утром всегда растягивалась длинная цепочка машин. Сейчас полосы две. Третья, выделенная для поворота налево, почти не используется. Зеленый сигнал светофора для транспорта почти не гаснет. Красота! Огорчает только сужение из двух полос в одну перед Троицким мостом.

При движении из центра одна полоса ведет на Поземского, вторая на Труда. Можно прозевать и потом пытаться перестроиться. Что самое безобразное, идущий с моста поток утыкается в светофор на Школьной. Пять человек свободно могут разгуливать в любых направлениях по крошечному перекрестку. Ревизия плачет по этой непозволительной роскоши. «Оптимизаторский нож» еще доберется до выделенной пешеходам фазы светофора.

Очень понравились островки, разделяющие поток. С непослушными водителями только так и надо. Запрещающими знаками никого не испугать. Только бордюр, только хардкор. Жаль только местных жителей - они лишились возможности поворота налево. Чем-то надо было пожертвовать для прогресса.

Многие обратили внимание на разницу в «оформлении» новых круговых перекрестков. По Инженерной подходы к перекрестку обозначены комбинацией знаков «Уступи дорогу» и «Круговое движение». На Поземского и Труда только знак «Круговое движение». Людей, которые спрашивают, у кого должен быть приоритет, надо бы запирать в пустой комнате и не выпускать пока заново не изучат ПДД. Одного знака «Круговое движение» вполне достаточно. Очень остро на новой развязке ощущается нехватка «разъяснительной бригады» из сотрудников ДПС.

Фото: Konstantin Balashev из группы Жесть по-псковски

Опасность для транспорта представляют торчащие крышки люков и отсутствие верхнего слоя асфальта. Убедился на собственном опыте, но стараюсь относиться к происходящему с пониманием. Кто из вас не делал ремонт? Абсолютно все запланировать невозможно. До финала еще далеко, но он уже просматривается. Вы давно были в сквере народовластия? Еще давно он зарастал бурьяном, а сегодня подрастает симпатичный газон. Очень рад, что организаторы дорожного движения не побоялись провести эксперимент с круговым движением. Кольцевые перекрестки неоднократно доказали эффективность в Пскове. Уверен, еще не раз докажут.

Денис Бахтин