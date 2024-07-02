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До 15 июля планируется установка допсекции светофора на перекрестке Народная – Коммунальная в Пскове

До 15 июля планируется установка допсекции светофора на перекрестке улиц Народной и Коммунальная в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 2 июля на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее комиссия приняла решение о выделении дополнительной фазы работы светофора только для пешеходов. Изменения приняты в связи со случаями наезда на пешеходов. Для исполнения решения потребовалось дополнительное время на поиск нового контроллера для светофора.

Также озвучена информация об исполнении других ранее принятых решений.

На Рижском и Октябрьском проспектах сняты дорожные знаки, ограничивающие движение мотоциклов. Жалоб не было на шум от мототранспорта пока нет.

По поводу ограничения стоянки автотранспорта на улице Бастионной у домов 17 и 19 у почты, дорожные знаки заказаны, будут установлены в течение месяца.