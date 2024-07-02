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Оборудованную для нужд школы парковку в Великих Луках занимают жильцы соседних домов

Оборудованную парковку для обеспечения безопасной и удобной доставки учеников школы №13 в Великих Луках занимают жильцы соседних домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

«Автопарковка около школы №13 была обустроена в рамках реализации инициативного проекта родителей учеников данного учебного заведения и предназначается для обеспечения безопасной и удобной доставки детей, обучающихся в данном учреждении, в школу и домой», - обратили внимание в администрации.

В настоящее время зафиксированы случаи длительной парковки автомобилей жителей многоквартирных домов данного микрорайона, из-за чего создаются препятствия для использования её в интересах детей, учащихся в школе №13.

«Уважаемые жители! Используйте в своих целях парковки, расположенные на внутридомовых территориях. Давайте будем взаимовежливы!» - призвали в администрации.