Общество

Фотоконкурс, приуроченный ко Дню народного единства, пройдет в Молодежном центре

Псковский городской молодежный центр объявляет о проведении фотоконкурса, приуроченного ко Дню народного единства, который в России отмечается 4 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Фотография должна быть качественной и соответствовать заданной теме. Победитель будет определен при помощи голосования в группе Молодёжного центра ВКонтатке.

Для участия в конкурсе требуется прислать одну фотографию на тему «День Народного Единства» на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru до 3 ноября.

Победитель конкурса получит ценный подарок и грамоту от организатора.