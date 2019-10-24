Общество

Псковская областная библиотека детства и юношества приглашает в бесплатную фотошколу

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает учащихся 5-11 классов в бесплатную фотошколу Каверинки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, за время обучения можно научиться:

получить базовые знания и навыки в области фотографии;

настраивать камеру по ситуации и уровню освещения, узнать что такое фокусное расстояние, диафрагма и ГРИП;

находить необычные ракурсы и выстраивать кадр наиболее эффективно в любой ситуации;

делать интересные снимки, используя всего лишь камеру своего мобильного телефона или смартфона, а также приложения для обработки полученных изображений;

делать портреты: подчеркивать индивидуальность внешности любой своей модели, а также подбирать фон и выставлять свет для создания портретов.

Преподаватели: студенты 3 курса специальности фото- и видеотворчество Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Общая продолжительность курса: 48 часов, занятия проводятся по воскресеньям.

Первое занятие запланировано на 27 октября в 13.00.

Более подробную информацию можно узнать на сайте или по контактному телефону: +7(8112)68-20-59.