Псковская областная библиотека детства и юношества приглашает в бесплатную фотошколу

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает учащихся 5-11 классов в бесплатную фотошколу Каверинки.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, за время обучения можно научиться:
Преподаватели: студенты 3 курса специальности фото- и видеотворчество Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.
Общая продолжительность курса: 48 часов, занятия проводятся по воскресеньям.
Первое занятие запланировано на 27 октября в 13.00.
Более подробную информацию можно узнать на сайте или по контактному телефону: +7(8112)68-20-59.