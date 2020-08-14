Общество

Губернатор рассказал о появлении двух очагов коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил 47 новых случаев коронавируса за сутки. Как он сообщил в воскресенье в своем инстаграм-аккаунте, заболевание появилось в трех очагах.

«К сожалению, за сутки достаточно много новых случаев +47. Эта цифра, в том числе, сложилась в результате появления двух очагов: в Псково-Печерском монастыре (4 случая) и санатории «Гороховое озеро» (6 случаев). По другим очагам: +8 в Псковской областной клинической больнице», - написал губернатор.

«Вместе с этим сегодня +43 выздоровевших – это также больше, чем за последние дни. Берегите себя!», - сообщил глава региона.