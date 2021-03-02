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Общество

Новое здание для подразделения МЧС построят в Пскове

04.03.2021 10:28|ПсковКомментариев: 0

Определен подрядчик по строительству административного здания ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, заказчиком выступает региональное управление МЧС.

Интерьер рабочих кабинетов. Фото здесь и далее из технического задания на строительство

Начальная цена контракта составляла 169 млн 201 тыс. 669 рублей. Победителем аукциона стало ООО «Фирма "Дом"» с предложением 159 млн 049 тыс. 491,65 руб. Второе место заняла заявка ООО «Нагваль Стройтех», которое выразило готовность выполнить работы за 160 млн 741 тыс. 585,55 рублей.

Место выполнения работ - город Псков, улица Инженерная, 94. Завершить их необходимо не позднее 1 декабря 2022 года.

В коридорах используется напольное покрытие двух оттенков, керамогранит Kerama Marazzi

Планируется строительство административного пятиэтажного здания с техническим подвальным этажом и чердаком. Здание будет прямоугольным с выступающей частью. Предусмотрены административные и служебные кабинеты, залы совещаний и актовый зал, дежурно-диспетчерская служба, центр управления силами и средствами, учебные классы, тепловой пункт, водомерный узел, помещение венткамер, электрощитовая, серверная, узел связи, аппаратная, комната приема пищи, санузлы, гардероб и другие вспомогательные помещения.

Кабинет психологической разгрузки

Теги: #ГУ МЧС Псковской области #аукцион #строительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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