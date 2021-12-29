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Общество

Псковичей предупредили об уловках дистанционных мошенников

31.12.2021 11:00|ПсковКомментариев: 1

В преддверии новогодних праздников могут участиться случаи мошенничества. Злоумышленники изобретают новые схемы и уловки для хищения денежных средств. Об этом жителям Псковской области напомнили в Сургутнефтегазбанке. 

«Главная цель злоумышленников – получить ваши данные, информацию о карте, кодах, паролях, установить посторонние приложения, чтобы с их помощью украсть ваши средства. Будьте бдительны! Берегите себя и свои сбережения!» - обратились к псковичам в банке. 

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что сотрудниками-мошенниками оформлен кредит на имя потенциальной жертвы на крупную сумму. Мошенники поясняют, что для аннулирования кредита необходимо оформить «встречный кредит» в отделении банка, получить деньги и отправить их на защищенный счет, а также выманивают конфиденциальные данные.

Следом звонят «сотрудники МВД», представляясь руководителями служб, данные которых есть в открытом доступе, и рекомендуют действовать по инструкции «службы безопасности банка». После того, как выполнены все «инструкции», «сотрудники банка» заверяют, что через 5 дней кредит будет аннулирован, платить ничего не надо. В конечном итоге люди лишаются своих денежных средств, в том числе полученных в кредит. Таким образом, мошенники через непредусмотрительные действия самих пострадавших достигают своих целей.

Чтобы защитить свои средства, для псковичей подготовили следующие рекомендации: 

  1. Нужно быть бдительными, не поддаваться провокациям. «Если вам поступает информация о том, что на вас оформлен кредит, обратитесь в бюро кредитных историй и проверьте информацию на достоверность», - советуют клиентам банка.

  2. Не стоит сообщать третьим лицам данные своей банковской карты: номер, срок действия, ПИН-код, проверочный код карты (трехзначный дополнительный код подлинности, расположенный на оборотной стороне карты), одноразовые пароли, направляемые банком в смс-сообщении, даже если поступил звонок с официального телефона банка.

  3. Нельзя выполнять никакие действия по рекомендациям третьих лиц, в том числе по установке каких-либо приложений.

  4. На телефонное устройство лучше установить надежную антивирусную защиту.

  5. Стоит незамедлительно звонить в службу поддержки клиентов для блокирования карты или отключения сервисов и услуг, если произошла компрометация данных карты, или вследствие разговора с мошенниками произведены нежелательные настройки по карте.

  6. Нужно обращаться в банк за консультациями и разъяснениями только по официальным телефонам, указанным на оборотной стороне банковской карты.

  7. При поступлении предложения инвестировать денежные средства, необходимо проверять надежность компании, предлагающей инвестиционный заработок, а также наличие у нее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, обращать внимание на период инвестирования, процент прибыли, минимальный размер инвестиций, условия досрочного выхода из сделки – в договоре / оферте должны быть указаны точные параметры.

  8. Нельзя отвечать на письма с просьбой обновить данные карты через Интернет-сайт. Любое подтверждение или обновление информации происходит только при личном обращении клиента.

  9. Всегда нужно проверять адрес сайта и значок замка в адресной строке браузера.

  10. Во всех случаях, вызывающих подозрение, стоит немедленно обращаться в правоохранительные органы. 

Теги: #мошенники #безопасность #снгб
Источник: Псковская Лента Новостей
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