Общество

Псковичей предупредили об уловках дистанционных мошенников

В преддверии новогодних праздников могут участиться случаи мошенничества. Злоумышленники изобретают новые схемы и уловки для хищения денежных средств. Об этом жителям Псковской области напомнили в Сургутнефтегазбанке.

«Главная цель злоумышленников – получить ваши данные, информацию о карте, кодах, паролях, установить посторонние приложения, чтобы с их помощью украсть ваши средства. Будьте бдительны! Берегите себя и свои сбережения!» - обратились к псковичам в банке.

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что сотрудниками-мошенниками оформлен кредит на имя потенциальной жертвы на крупную сумму. Мошенники поясняют, что для аннулирования кредита необходимо оформить «встречный кредит» в отделении банка, получить деньги и отправить их на защищенный счет, а также выманивают конфиденциальные данные.

Следом звонят «сотрудники МВД», представляясь руководителями служб, данные которых есть в открытом доступе, и рекомендуют действовать по инструкции «службы безопасности банка». После того, как выполнены все «инструкции», «сотрудники банка» заверяют, что через 5 дней кредит будет аннулирован, платить ничего не надо. В конечном итоге люди лишаются своих денежных средств, в том числе полученных в кредит. Таким образом, мошенники через непредусмотрительные действия самих пострадавших достигают своих целей.

Чтобы защитить свои средства, для псковичей подготовили следующие рекомендации: